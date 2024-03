En chiffres. En Normandie, les hommes gagnent toujours 15% de plus que les femmes

Si elles ont une espérance de vie en moyenne supérieure à celle des hommes avec 85 ans contre 78 ans, les femmes subissent toujours des inégalités, en Normandie. A l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) Normandie a dévoilé des chiffres issus de différentes sources administratives comme les finances publiques, l'Education nationale, le recensement de la population, etc.

Les femmes moins bien payées

A temps de travail équivalent, le salaire des Normandes est inférieur de 15% à celui des Normands. Leur salaire net annuel moyen s'établissait en 2021 à 24 470€ contre 28 900€ pour les hommes. L'écart, qui se creuse avec l'âge, s'explique par le type de postes occupés par les femmes, qui sont davantage des emplois moins bien rémunérés. L'écart atteint 21% entre 50 et 64 ans.

Seulement 12% des femmes occupent un emploi de cadre, en Normandie, contre 15% des hommes. Là aussi, leur salaire est inférieur de 17% pour un équivalent temps plein, soit 40 900€ contre 49 190€.

Des choix d'études encore genrés

Les parcours d'étude choisis par les filles et les garçons sont très différents.

En terminale générale, les filles représentent 3 élèves sur 4 en filières littéraires ou artistiques. Elles sont aussi majoritaires en sciences économiques et politiques et en sciences de la vie et de la terre avec 6 élèves féminines sur 10. Les sciences dures ne s'en sortent pas si mal : elles sont 47% en sciences physiques, et 41% en mathématiques. En revanche, en sciences de l'ingénieur ou du numérique, les filles ne représentent qu'1 élève sur 10.

En terminale technologique, les filles représentent près de 9 élèves sur 10 dans le domaine de la santé et du social, près de 8 sur 10 en design et arts appliqués. En sciences et technologies de laboratoire, elles sont près de 6 sur 10.

En lycée professionnel, les filières de la coiffure et de l'esthétique, de l'habillement et du sanitaire et social comptaient plus de 90% de filles en 2020. A contrario, les filières énergie/génie climatique, électricité/électrotechnique, mécanique sont les moins féminisées avec 1 à 3% de filles.

Sport : 35% de licences féminines En cette année olympique, il est intéressant de connaître ce chiffre : la part de licenciées féminines parmi les différentes fédérations sportives est d'environ 35%, en Normandie. Si elles ne sont que 11% à être licenciées en football, les femmes représentent 82% des pratiquants d'équitation. Les licenciés masculins demeurent majoritaires en tennis contre 29% de femmes, en handball contre 43%, ou dans les sports de combat contre 35%.

Mieux diplômées mais moins embauchées

Si le nombre de diplômés est en deçà de la moyenne nationale pour les deux sexes, les jeunes normandes sont davantage diplômées de l'enseignement supérieur que leurs homologues masculins avec 35% contre 28%. Plus les diplômés sont jeunes, plus l'écart se creuse : 45% de femmes diplômées chez les 25-34 ans contre 34% des hommes.

Malgré ce niveau de diplôme, le taux d'emploi des femmes reste inférieur à celui des hommes d'environ 5%, dans la région.

