Caen. Au Rives de l'Orne, ouverture d'une boutique éphémère pour valoriser l'entrepreneuriat féminin

Le samedi 8 mars 2025, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'association Good Vibes s'installera aux Rives de l'Orne à Caen avec une boutique éphémère mettant à l'honneur l'entrepreneuriat féminin. Créée par Marilyn Nahi, Good Vibes accompagne et valorise les entrepreneuses en Normandie. Cette boutique éphémère sera l'occasion pour les visiteurs de découvrir une sélection de créatrices locales et leur savoir-faire, à travers des produits issus de divers univers : mode, bien-être, artisanat, décoration et bien plus encore. Une belle opportunité pour les Caennais de soutenir des initiatives locales et de dénicher des pièces uniques. Située à côté de Blue Box, la boutique ouvrira ses portes de 10h à 20h.