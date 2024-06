Dieppe. La fête du vélo est de retour après plusieurs années d'absence

Après plusieurs années d'absence, la fête du vélo fera son retour à Dieppe, du 15 au 17 mars. Lors de ces trois jours, le vélo sera abordé sous toutes ses formes : moyen de transport, loisir, santé.

Le week-end démarrera par une balade à vélo ouverte à tous, le vendredi soir à 18h. Il se poursuivra samedi par des animations organisées par des acteurs du vélo. Vous y retrouverez des séances d'aquabike, des ateliers de réparation, des forums, des initiations au vélo électrique et puis de nouveau, des promenades. A 14h, le club Les Piranhas vous donnera rendez-vous au front de mer, près des Bains, pour une sortie de 40 à 50 kilomètres à vélo de route, pour les confirmés.

Le dimanche, une bourse au vélo est organisée. Dieppe & Co à Vélo propose aux particuliers de vendre et/ou d'acheter un vélo pour petits et grands. Vous pourrez aussi refaire une beauté à votre vélo. De nombreuses randonnées seront également organisées le dimanche. Retrouvez les horaires et les points de rendez-vous ici.

Brigitte Hamonic, conseillère municipale déléguée en charge des déplacements et des mobilités douces, donne le détail du programme :

Brigitte Hamonic - Fête du vélo à Dieppe

Cette fête du vélo à Dieppe, est mise en place dans l'idée de donner une nouvelle image du vélo. L'objectif est de présenter les circuits possibles dans la ville et de faire connaître les nombreux parkings à vélo, pour donner envie aux habitants de s'habituer à circuler avec ce moyen de transport.

Gratuit.