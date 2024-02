Manche. Cinq circuits vélo labellisés "Espace cyclosport"

Cinq circuits vélos ont été labellisés "Espace cyclosport" par la Fédération française de cyclisme (FFC). Une initiative impulsée par Attitude Manche, agence d'attractivité du département, qui œuvre à développer et sécuriser la pratique du vélo. Ce label vient garantir des itinéraires sécurisés et des espaces qui permettent d'accueillir les cyclistes et leur matériel.

Les cinq parcours dans la Manche

Le parcours du D-Day, le plus court et le plus facile, de 19km, débute à Utah Beach. Idéal pour découvrir les paysages du Parc naturel des marais du Cotentin et du Bessin.

Le parcours de la vallée de la Vire, facile, sur 54km, au milieu du bocage normand et toujours à proximité de la rivière, permet de découvrir les remparts de Saint-Lô, le château de Canisy, les Roches de Ham et son point de vue panoramique sur la vallée de la Vire.

Le parcours du sud-Manche, long de 97km, de niveau difficile. Le départ est donné à Avranches avec un premier tronçon rectiligne en haut de crête pour rejoindre Mortain. La montée finale d'Avranches demande de puiser dans les dernières ressources pour admirer au loin le Mont Saint-Michel.

Le parcours du Val de Saire, d'un niveau difficile, de 104km, au départ du château de Bricquebec, pour rejoindre le littoral. Passage par La Pernelle pour profiter d'un panorama exceptionnel sur tout le Val de Saire, l'île Tatihou et la baie de Saint-Vaast-la-Hougue.

Le parcours du tour de La Hague, d'un niveau très difficile, affiche une longueur de 124km entre falaises escarpées, paysages préservés, phares balayés par les vents, routes sinueuses, lumières changeantes.

Ce qu'on trouve sur ces circuits

Les pistes cyclables sont entretenues et équipées d'aires de repos avec la présence d'un panneau d'information sur le lieu de départ avec les infos pratiques, les points d'intérêt, des rappels de sécurité. Elles seront aussi proches d'un office de tourisme labellisé "Accueil Vélo" ou d'un loueur ou réparateur cycles disposant du nécessaire de dernière minute avec aussi mise à disposition d'un service de location de vélos sur mesure.