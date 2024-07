Saint-Lô. D'anciens champions cyclistes au circuit des remparts

Le traditionnel circuit des remparts est disputé ce mercredi 24 juillet à Saint-Lô. Une 52e édition toujours spectaculaire en plein cœur du centre-ville avec de forts dénivelés. Un circuit d'un peu plus de 2 kilomètres à parcourir 40 fois soit plus de 82km. Une centaine de participants et des coureurs étrangers s'élanceront à 20h30.

Rencontres avec d'anciens champions

Et d'anciens champions seront aussi présents pour la remise des prix : Laurent Brochard, ancien champion du monde ; Cyril Guimard, ancien champion de France ; Llyod Mondory, ancien champion de France ; mais aussi Richard Vivien, ancien champion du monde ; ou Claude Carlin, le coureur manchois ancien champion de France qui avait participé aux Jeux olympiques en 1984 et 1988. Tous seront présents sur le bar à huître le Saint-L'eau près de la plage verte de la ville pour des rencontres dédicaces avec le public à 19h30. Des animations y seront d'ailleurs proposées comme des démonstrations de trial.