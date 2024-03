Caen. Le soleil a disparu en février, seulement 2 jours de soleil cumulés

En février 2024, le soleil est parti en vacances, comme l'a révélé la station météo de Caen-Carpiquet. Au total, seulement 48 heures et 22 minutes d'ensoleillement ont été recensées sur Caen et ses alentours. C'est bien en dessous des 98 heures et 52 minutes du mois de janvier 2024 et des 117 heures et 56 minutes de février 2023. Malgré une journée supplémentaire, cela n'a pas suffi pour être dans la moyenne, évaluée à 90,2 heures depuis 1991. Et pourtant, les températures étaient au-dessus de la normale. En moyenne, la minimale s'élevait à 7°C et la maximale à 12°C.

Pour le mois de mars, pas de panique, Météo France prévoit un retour du soleil, mais cela n'effacera pas le risque de pluie annoncé.