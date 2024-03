Avranches. Sol et Mani Créations, une nouvelle boutique de créateurs s'installe dans la commune

Une boutique de créateurs a ouvert à Avranches, vendredi 1er mars. Elle s'appelle Sol et Mani Créations. Située au 9, rue des Trois-Rois, à la place d'une ancienne boutique du même style, elle est portée par d'anciennes créatrices. Les clients pourront y trouver une ébéniste d'art, une productrice de mohair, un photographe, une créatrice de bijoux, d'objets recyclés… Au total, 21 artisans y sont rassemblés. "Ça permet de travailler tous ensemble et de sortir de nos ateliers ou nos élevages. On se nourrit pour la création", explique Graziella Salgueiro, chevrière qui produit du mohair et trésorière du collectif. Elle ajoute : "On a aussi cet échange qui permet cette visibilité qu'on n'aurait pas forcément chacun de notre côté."

Pour elle, il y a une demande de ces produits.

Une véritable demande pour des objets de créateurs à Avranches Impossible de lire le son.

Les créateurs membres permanents du collectif assurent une permanence environ deux jours par mois à la boutique. Un planning de présence est donc assuré. Des ateliers pour apprendre comment sont fabriquées les créations vendues sont aussi possibles.

• A lire aussi : Un salon de coiffure, un magasin de créateurs et une boutique de décoration ont ouvert à Rouen et dans la Métropole.