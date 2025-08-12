En ce moment Messy Lola YOUNG
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Sud-Manche. La Polynormande, une course cycliste incontournable

Sport. Dimanche 17 août aura lieu la 45e édition de la Polynormande. Cette course cycliste entre Avranches et Saint-Martin-de-Landelles est un incontournable de l'été.

Publié le 12/08/2025 à 12h22 - Par Thibault Lecoq
Sud-Manche. La Polynormande, une course cycliste incontournable
Paul Lapeira, le local de l'épreuve, a remporté la Polynormande 2024. - Polynormande

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Dimanche 17 août, 106 cyclistes s'élanceront d'Avranches pour la 45e édition de la Polynormande, direction Saint-Martin-de-Landelles. Dix-huit équipes de six coureurs sont engagées, dont plusieurs formations du World Tour comme Arkéa-B&B Hôtel, Décathlon AG2R La Mondiale ou encore Cofidis. Parmi les coureurs attendus : Valentin Madouas et le local de l'étape, Paul Lapeira.

Un test pour les équipes

Cette course est devenue au fil des années un incontournable pour les équipes de cyclisme. "Le fait que la Polynormande soit classée coupe de France, un classement par points, vient déterminer la saison des équipes, leur niveau de forme et donc la saison future sur les différentes épreuves cyclistes", estime le coprésident de la Polynormande, Benoît Lemonnier. Le profil de l'épreuve, pour les puncheurs, est aussi un argument.

Un ancrage historique

Il y a aussi un argument historique : "On est dans le pays du créateur Daniel Mangeas, qui est quand même emblématique dans le cyclisme français. Il a été la voix du Tour de France pendant de nombreuses années. Naturellement, Saint-Martin-de-Landelles est reconnue pour être une commune réputée pour être une terre de vélo. On est reconnu pour cela sur notre territoire."

Une fête populaire

Au-delà du sport, la course est un moment festif, avec musique, animations et feux d'artifice. Elle prolonge la tradition de la fête communale où, autrefois, trois jours de courses cyclistes animaient le village.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Sud-Manche. La Polynormande, une course cycliste incontournable
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple