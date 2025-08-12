Sud-Manche. La Polynormande, une course cycliste incontournable

Dimanche 17 août, 106 cyclistes s'élanceront d'Avranches pour la 45e édition de la Polynormande, direction Saint-Martin-de-Landelles. Dix-huit équipes de six coureurs sont engagées, dont plusieurs formations du World Tour comme Arkéa-B&B Hôtel, Décathlon AG2R La Mondiale ou encore Cofidis. Parmi les coureurs attendus : Valentin Madouas et le local de l'étape, Paul Lapeira.

Un test pour les équipes

Cette course est devenue au fil des années un incontournable pour les équipes de cyclisme. "Le fait que la Polynormande soit classée coupe de France, un classement par points, vient déterminer la saison des équipes, leur niveau de forme et donc la saison future sur les différentes épreuves cyclistes", estime le coprésident de la Polynormande, Benoît Lemonnier. Le profil de l'épreuve, pour les puncheurs, est aussi un argument.

Un ancrage historique

Il y a aussi un argument historique : "On est dans le pays du créateur Daniel Mangeas, qui est quand même emblématique dans le cyclisme français. Il a été la voix du Tour de France pendant de nombreuses années. Naturellement, Saint-Martin-de-Landelles est reconnue pour être une commune réputée pour être une terre de vélo. On est reconnu pour cela sur notre territoire."

Une fête populaire

Au-delà du sport, la course est un moment festif, avec musique, animations et feux d'artifice. Elle prolonge la tradition de la fête communale où, autrefois, trois jours de courses cyclistes animaient le village.