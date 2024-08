Sud-Manche. Polynormande : tout savoir sur la 44e édition avec le speaker Daniel Mangeas

La 44e édition de la Polynormande aura lieu dimanche 11 août. Le départ sera donné à Avranches avec une arrivée à Saint-Martin-de-Landelles. Une quinzaine d'équipes professionnelles seront au rendez-vous. Cette épreuve cycliste comptant pour la 14e manche de la Coupe de France promet une belle fête du vélo.

La présence de Paul Lapeira

Daniel Mangeas, qui fait partie de l'organisation et qui sera speaker de l'événement, revient sur la présence d'un certain Paul Lapeira champion de France chez lui en juin dernier à Saint-Martin-de-Landelles. "C'est le premier champion de France qui va avoir le bonheur de pouvoir recourir sur le circuit où il a obtenu le titre", précise Daniel Mangeas. "J'espère bien que, sur les routes normandes, il réussira une performance similaire à celle qu'il a réalisée au mois de juin."

Un plateau de qualité

Parmi les participants également, on peut citer le Manchois Anthony Delaplace, ancien vainqueur de la Polynormande, Clément Venturini, multiple champion de France de cyclo-cross, Anthony Pérez ayant gagné la Drôme Classic et ayant couru six fois le Tour de France, ou encore Bryan Coquard et Alexis Gougeard. Des équipes étrangères comme celle de l'Algérie emmenée par Yacine Hamza seront aussi de la partie.

Le public pourra voir les coureurs deux fois par tour

Les coureurs auront 168,9 kilomètres à parcourir entre Avranches et Saint-Martin-de-Landelles. Le circuit d'environ 12km sera à réaliser 11 fois, mais le public pourra voir les deux fois par tour, car le parcours est en forme de huit. Le départ fictif sera donné à 13h et le réel à 13h15. L'an dernier, Arnaud De Lie s'était imposé.

Les championnats de France de cyclisme sur route à Saint-Martin-de-Landelles restent dans les mémoires des coureurs, directeurs sportifs, organisateurs et spectateurs. "Cela a dépassé ce que nous attendions, ça a été quelque chose de colossal", ajoute Daniel Mangeas.

Les Jeux olympiques ont médaillé Valentin Madouas et Christophe Laporte lors de la course en ligne à Paris. Deux coureurs qui avaient déjà posé leurs roues sur le circuit de la Polynormande. Romain Bardet se souvient aussi de sa visite sur l'épreuve.