Bonne table à Caen. Cuisine japonaise et cadre élégant à Délice sushi

Je pousse la porte du restaurant sous un pâle soleil d'hiver. Situé sur la Presqu'île, le restaurant Délice sushi a pris ses quartiers dans un cadre verdoyant, au bord de l'Orne. L'accueil qui m'est réservé est aussi chaleureux que l'atmosphère. On me dirige à l'étage dans une grande salle vitrée. Je suis séduite. La gérante Johanna Lebailly vante "un quartier très agréable et en fort développement. Nous avons une jolie terrasse et un beau décor". On me présente le menu. Après de longues tergiversations, je tranche pour six California rolls, des petits rouleaux de riz, avec, au cœur, un duo saumon-avocat enroulé dans une algue (6€) et deux brochettes de bœuf et fromage (6€).

Plats frais et savoureux

Le serveur, Julien Adriana, prend ma commande. Souriant et très aimable, il m'apporte rapidement mes plats. "Mon atout majeur, c'est Julien, tout le monde l'adore, sourit sa responsable. Je suis avec lui en salle et il y a deux chefs en cuisine." Que la dégustation commence ! Enfin… pas tout de suite. Après trois échecs avec les baguettes, je m'avoue vaincue et finis par demander une fourchette. Les California rolls sont excellents et surtout d'une grande fraîcheur. "Les fruits, légumes et poissons, tout vient de la région." Je me régale également avec les brochettes : la viande est tendre et le fromage fondant. "On apprécie beaucoup la cuisine japonaise. On peut la partager avec des grandes assiettes", me confie Johanna Lebailly. "Cependant, j'aime moins leur décoration, donc on a voulu quelque chose d'épuré où on se sent bien", confie-t-elle. Il n'y a pas que des sushis ici, on trouve également des bowls, des salades et surtout des ramens (nouilles japonaises traditionnelles) : "Ce plat fonctionne super bien !" Je me laisse tenter par un dessert. Bien moins nippon mais tout aussi bon, un cheesecake aux fruits rouge (9€). Bilan du repas : j'ai pu prendre deux plats et un dessert pour à peine 20€. "Il y a une super ambiance. On a déjà des habitués qui reviennent souvent, c'est très familial", conclut la responsable. En tout cas de mon côté, j'ai déjà pris ma carte fidélité.