Bilan de la sécurité 2023. Cinq affaires marquantes dans la Manche

Le préfet de la Manche, le procureur de Coutances et les différents chefs des services de sécurité ont fait le bilan de l'année 2023 sur la sécurité dans le département, vendredi 16 février. La délinquance a légèrement augmenté, notamment à cause des cambriolages, des violences intrafamiliales et des faits autour de la drogue. Voici cinq exemples d'affaires traitées par les gendarmes ou les policiers en 2023 dans le département.

1) 2 kg de cannabis dans le train

Une opération de contrôle a eu lieu dans toutes les gares entre Paris et Cherbourg, mais aussi dans les trains, jeudi 12 octobre 2023. Différentes unités étaient mobilisées sur tous le territoire traversé par la ligne. En gare de Lison, la brigade de surveillance extérieure du service des douanes était sur le terrain. Un voyageur a été arrêté avec sur lui 2,396 kg d'herbe de cannabis.

2) 25 cambriolages, un malfaiteur

Les cambriolages ont augmenté en 2023 dans le département. La police a arrêté une personne, soupçonnée d'une série de 25 cambriolages. Les victimes sont surtout des commerçants et des entrepreneurs de Coutances. De son côté, la gendarmerie a repéré un groupe de personnes des pays d'Europe de l'Est suspecté de plusieurs cambriolages de maisons principales. Un autre groupe de ressortissants des pays de l'Est a été identifié pour le vol de pot catalytique sur une centaine de véhicules.

3) Les escrocs dans le viseur

Les faits d'escroqueries sont en baisse, de 0,34% entre 2022 et 2023. Les enquêteurs des forces de l'ordre ont démasqué un homme qui a récupéré 600 000 € avec plusieurs combines. Il a d'abord acheté un véhicule avec de faux documents bancaires et puis il a eu un crédit immobilier (pour acheter et rénover un manoir), sur la base de faux relevés de compte.

4) La vente en ligne met les enquêteurs au parfum

Les douanes de Cherbourg ont repéré sur un réseau social un local proposant à la vente d'articles de marques, potentiellement contrefaits. L'enquête a duré un an, avant une perquisition dans un box, mercredi 19 avril 2023. Les douaniers ont trouvé 1 462 parfums de contrefaçon, imitant des marques de luxe et 650 autres articles comme des vêtements ou des chaussures, là aussi possiblement contrefaits. 200 autres articles ont été découverts chez le suspect, avec aussi des cigarettes de contrefaçon. La personne sera jugée en mars 2024.

Passage à tabac à Cherbourg Les douanes de Cherbourg ont saisi 4,8 tonnes de cigarette de contrebande, le 5 mars 2023 dans un camion en provenance des Pays-Bas et en direction de l'Irlande, et 3,6 tonnes le 12 mars dans un camion d'Allemagne et allant aussi sur l'île.

5) La Police aux frontières veille

En 2023, la Police aux frontières de Cherbourg a démantelé quatre voies d'immigration illégale. Parmi elles, deux emmenaient des personnes vers le Royaume-Uni. La première les faisait passer par un voilier de plaisance au départ de Diélette et en direction de Guernesey et la seconde en ferry avec des documents d'identité utilisés par fraude. La troisième filière employait des étrangers en situation irrégulière et la dernière donnait des faux documents pour rester sur le territoire.