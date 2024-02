Sécurité. Les affaires liées à la drogue augmentent dans la Manche

Le nombre de personnes mises en cause pour trafic de drogue augmente entre 2022 et 2023 dans la Manche. La hausse est de 50%. Elle est de 35% pour le nombre de mis en cause pour usage de drogue dans le même temps, selon les statistiques dévoilées par le ministère de l'Intérieur.

Comme pour les autres départements normands, le nombre de cambriolages augmente aussi, de 34,49%, tout comme les vols avec armes (+20%) ou les vols de véhicules (+17,20%). Les homicides sont en hausse de 50% mais, en chiffres bruts, passent de quatre à six.

Des infractions en baisse

Toutes infractions confondues, la délinquance croît de 4,9% dans le département. Certaines statistiques sont à la baisse, comme le nombre de victimes de coups et blessures volontaires (-2,16%), les vols sans violence contre les personnes (-6,88%) ou les vols d'accessoire sur les véhicules (-1,44%).