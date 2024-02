Calvados. Les violences physiques et les cambriolages en hausse en 2023

Le département du Calvados suit la tendance nationale en ce qui concerne l'augmentation des violences physiques en 2023 par rapport à 2022. Le SSMI, le Service de sécurité du ministère de l'Intérieur, a dévoilé les chiffres de la délinquance en France, et dans chaque département. Dans le Calvados, le nombre de victimes de coups et blessures volontaires de plus de 15 ans a augmenté de plus de 12,5%, et même de plus de 15% uniquement dans le cadre familial. En famille, 23 victimes supplémentaires sont enregistrées par rapport à l'année 2022.

Les vols explosent

L'autre chiffre à retenir, c'est la nette augmentation du nombre de cambriolages. Une hausse supérieure à 22,8% dans les logements et un nombre de vols de véhicules qui progresse lui aussi significativement, avec une augmentation d'au moins 20%.

En ce qui concerne l'évolution de l'usage ou du trafic de stupéfiants, le département fait plutôt office de bon élève par rapport au reste du pays. De même pour les escroqueries, qui progressent, mais pas autant qu'ailleurs.