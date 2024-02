[Photos + vidéo] Nord-Cotentin. Revivez l'exercice d'attaque terroriste à Maupertus et à Cherbourg

En mer, dans les airs, sur terre. Vous vous êtes peut-être aperçu de ce gros déploiement de forces de l'ordre et de secours près de la base navale de Cherbourg. Environ 450 personnes ont été mobilisées dans le cadre d'un exercice d'attaque terroriste intitulé Mannord 2024, mercredi 14 et jeudi 15 février.

L'exercice à Maupertus se déroulait dans une zone militaire située entre l'aéroport et la base aéronavale de Cherbourg.

La base de défense et un restaurant d'entreprise près de l'abbaye, ainsi qu'une zone militaire à proximité de l'aéroport et de la base aéronavale de Maupertus ont été attaquées.

Une attaque terroriste dans un restaurant près de l'abbaye et de la base navale.

En mer aussi, des fouilles de navires suspects ont aussi été réalisées.

Les opérations se déroulaient aussi en mer avec le contrôle de navires suspects. - Marine Nationale

Véronique Magnin, porte-parole de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Impossible de lire le son.

Coordonner les différents services de secours et de sécurité

Cet entraînement à la défense de sites protégés a été organisé et conduit par la Marine nationale, sous l'autorité du commandant d'arrondissement maritime de la Manche et de la mer du Nord (COMNORD). Objectif ? Coordonner les services de sécurité et de secours des différents ministères, les Armées et l'Intérieur notamment. Dans le cadre de cet exercice, 25 personnes ont été interpellées dont sept neutralisées.

Des chiens utilisés lors de l'interpellation de suspects. - Marine nationale

De nombreux acteurs mobilisés

L'exercice Mannord 2024 a réuni différentes unités de sécurité et de secours : des fusiliers marins de Cherbourg et Brest, le groupe des plongeurs démineurs, deux chiens du 132e régiment d'infanterie cynotechnique basé près de Reims, des marins pompiers, la gendarmerie maritime, des policiers, des gendarmes, le 132e régiment d'infanterie cynotechnique de l'armée de terre, des sapeurs-pompiers de la Manche, le Samu, le service de santé des Armées basé à Querqueville…

Des gendarmes et des fusiliers marins se sont associés dans le cadre de cet exercice.