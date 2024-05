Cherbourg. Un ferry en feu, des dizaines de brûlés… Un exercice de grande ampleur mené

Il ne faut pas s'inquiéter si vous voyez circuler de nombreux véhicules de secours dans les rues de Cherbourg. Un exercice de grande ampleur de médecine de catastrophe débute ce mercredi 22 mai, à la mi-journée, jusqu'au lendemain. Il s'appelle Redoutable et est à l'initiative du Samu de Paris et de l'université Paris Cité.

Une centaine d'étudiants en guise de victimes

Le scénario catastrophe est le suivant : un violent incendie se déclare à bord d'un ferry au large de la Hague. Le bateau est alors remorqué au port de Cherbourg. C'est à ce moment-là que les secours vont prendre en charge les blessés. "Une centaine d'étudiants parisiens endosseront le rôle de victimes, principalement des grands brûlés", précisait mardi 21 mai la Protection civile de la Manche. Environ 1 000 personnes - médecins, pompiers, infirmiers, personnels hospitaliers, Protection civile, Croix-Rouge -, seront mobilisées.

Les véhicules de secours seront très présents entre le port et l'hôpital, tout comme dans les secteurs de la gare et de l'aéroport de Maupertus. Des victimes devront être envoyées vers d'autres hôpitaux, certains étant spécialisés pour les grands brûlés, soit par les rails, soit par les airs. On note la présence d'un Airbus A350 transformé en avion médicalisé. Par ailleurs, un hôpital de campagne sera aussi installé dans la cour de l'hôpital Pasteur.