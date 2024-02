Cherbourg. La base navale attaquée : un exercice anti-terroriste mobilise 450 personnes

Les militaires s'entraînent ! La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord organise depuis fin janvier un exercice de grande ampleur baptisé "Mannord 2024". "Il a pour objectif de s'entraîner à la protection de nos enceintes de la Marine nationale", explique le capitaine de vaisseau Paul brossolet, adjoint au commandement de l'arrondissement maritime de Cherbourg.

Capitaine de vaisseau Paul Brossollet, adjoint au commandant de l'arrondissement maritime de Cherbourg. Impossible de lire le son.

Au moins 450 personnes mobilisées

Cet exercice mobilise 450 personnes et une trentaine de véhicules avec deux temps forts qui auront lieu le mercredi 14 et jeudi 15 février. En effet, une attaque terroriste sous la forme d'une tuerie de masse des bases navales de Cherbourg et aéronavale de Maupertus sera menée. Tous les services de sécurité et de secours, que ce soit en mer et sur terre, seront mobilisés. Cette action pourra se voir avec un possible ballet incessant de véhicules de secours qui relieront la base navale à l'hôpital Pasteur de Cherbourg, et l'entente de tirs d'armes à blanc.

Une autre opération d'envergure nommée "Cyclone" aura lieu normalement à l'automne 2024.