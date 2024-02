Manche. Les pompiers se retirent : du mouvement dans la surveillance des plages cet été

Il va y avoir du changement sur les plages de la Manche cet été. Les sapeurs-pompiers vont se recentrer sur leurs principales missions, et notamment sur les feux de forêts. Ils se retirent donc de la surveillance de 18 postes de secours. La SNSM reprend une partie de ces postes, sur les communes de Granville, Hauteville-sur-Mer, Donville-les-Bains, Carteret, Barneville, et les îles Chausey.

Pour satisfaire les demandes des communautés de communes, il a fallu recruter des nageurs sauveteurs supplémentaires et formés.

Dominique Thoral, délégué départemental de la SNSM en charge des nageurs sauveteurs :

Dominique Thoral Impossible de lire le son.

Et pas d'inquiétude, les autres postes de surveillances seront armés par l'association de Sauvetage et d'éducation à la sécurité du Cotentin, qui pratique des activités de sauvetage sportif qui a un vivier de nageurs sauveteurs formés et diplômés.

La SNSM va réceptionner d'ici la fin de l'année de nouveaux navires de secours pour les stations de Hauteville-sur-Mer, Agon-Coutainville et un navire hauturier de plus de 17 mètres pour la station de Goury.