Manche. Les vacances approchent et avec, l'ouverture des postes de secours sur les plages

Les vacances sont bientôt là, et les postes de surveillance des plages, gérés par la SNSM, s'apprêtent à ouvrir. C'est déjà le cas depuis le 15 juin sur Chausey et le Plat Gousset à Granville. Les postes de Barneville, Carteret, Hauteville-sur-Mer, Bricqueville, Saint-Martin de Bréhal, Donville-les-Bains, Coudeville-sur-Mer, Saint-Pair casino, Saint-Pair Kairon, Jullouville casino, Jullouville plaisanciers et Carolles ouvrent le 1er juillet, le 5 juillet pour le poste d'Urville-Nacqueville, le 6 juillet pour les postes de Pirou, Saint-Germain-sur-Ay et Gouville-sur-Mer.

Ils resteront ouverts pendant tout l'été jusqu'au 31 août, voire jusqu'au 8 septembre pour Chausey et Granville Plat Gousset. Pendant cette période, ce sont 181 postes de nageurs sauveteurs que la SNSM ouvre pour l'été alors qu'elle a repris 18 postes de secours, qui étaient jusque-là gérés par les sapeurs-pompiers de la Manche qui se recentrent sur leurs principales missions de secours et de lutte contre les feux de forêt. Quelques missions de surveillance des plages sont aussi assurées par l'association de Sauvetage et d'éducation à la sécurité du Cotentin, qui a des nageurs sauveteurs formés et diplômés. Pour rappel, la baignade surveillée se fait entre deux drapeaux rouge et jaune. La zone de baignade est ainsi évolutive en fonction des conditions de mer et du temps.