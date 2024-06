Manche. Découvrez les missions des sauveteurs en mer de la SNSM

Ce sont les anges gardiens du littoral !

Les Journées nationales des sauveteurs en mer, samedi 29 et dimanche 30 juin, sont l'occasion de découvrir l'engagement des sauveteurs bénévoles de la SNSM qui portent secours sur l'estran et en mer tout au long de l'année. L'on dénombre 20 stations de la SNSM sur le littoral du département de la Manche alors qu'elle va armer ses premiers postes de surveillance des plages ce week-end. Jean-Marie Choisy, délégué départemental de la SNSM dans la Manche, s'exprime :

Samedi 29 juin, démonstrations de sauvetage, découverte des embarcations et matériels de secours à Saint-Martin-de-Bréhal, Agon-Coutainville, Gouville-sur-Mer, Barneville-Carteret, Pirou. Des baptêmes de navigation sont même prévus à Barneville-Carteret, et une sensibilisation aux dangers des marées et de la traversée de la baie, au pied du Mont-Saint-Michel samedi 29 juin toute la journée. La station SNSM de Hauteville-sur-Mer ouvrira ses portes dimanche 30 juin.