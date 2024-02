Saint-Valentin. La véritable histoire de la fête des amoureux !

Les toutes premières traces de célébration de la Saint-Valentin remonteraient à l'époque romaine. On appelait alors cette fête les Lupercales, en hommage à Lupercus, le dieu de la fécondité. Chaque année, autour de la mi-février, de jeunes hommes se déguisaient et parcouraient les rues à la recherche de jeunes femmes avec lesquelles ils pourraient s'accoupler.

Par la suite, elle a pris le nom de Saint-Valentin en raison d'un culte voué au prêtre romain Valentin. Il se dit que Valentin était un romain qui vivait au IIIe siècle sous l'Empereur Claude II, surnommé Claude le Cruel. Ayant beaucoup de mal à recruter ses soldats, Claude se dit alors que les foyers, les femmes et les enfants de ces hommes, en étaient la cause, et prit ainsi la décision d'interdire les mariages. Mais un prêtre continua tout de même à célébrer des mariages : le prêtre Valentin. Quand l'empereur le sut, il le fit aussitôt arrêter et le condamna à mort.

Pendant que Valentin était en prison, il rencontra la fille de son gardien qui était aveugle. L'histoire raconte que juste avant d'être décapité, Valentin rendit la vue à sa bien-aimée en lui envoyant un petit mot signé "ton Valentin".

Loteries aux amoureux

Pratiquées dès la fin du Moyen-Age en Angleterre et en France, les loteries aux amoureux associaient l'écriture de billets doux aux fêtes de la Saint-Valentin. Sous Louis XIV, l'écrivain français Gabriel de Guilleragues décrit ainsi ce jeu : "Il faut mettre le nom de trente hommes et de trente femmes dans soixante morceaux de papier, copier séparément soixante madrigaux [des petites poésies galantes, ndlr]. Après avoir tiré séparément le nom d'un homme et celui d'une femme, on tire deux madrigaux, pour voir ce qu'ils disent l'un à l'autre."

Valentines

Le 14 février serait le jour où les oiseaux se reproduisent le plus. Les poètes du XIVe et du XVe siècle se seraient ainsi saisis de cette information, puis se seraient chargés d'inventer le mythe de la fête des amoureux, aussi fête des amitiés.

Et c'est au XIXe siècle que le phénomène connaît un véritable essor avec la création des "Valentin" : des petits mots doux que les amoureux et les très bons amis s'envoyaient.

Enfin, au XXe siècle, la Saint Valentin perdure avec la création des cartes de vœux, et devient ensuite uniquement réservée aux amoureux…