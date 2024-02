Saint-Valentin. Tour d'horizon des célébrations sur la planète (de l'amour)

La Saint-Valentin dans le monde

Afrique du Sud

Ici, l'amour se montre au travers d'une jolie petite attention. Les amoureux épinglent le nom de leur conjoint sur la manche de leur pull.

Arabie saoudite

Dans le royaume, la couleur rouge est symbole d'amour passionné. Longtemps interdite par la police religieuse, cette couleur s'affiche désormais dans les commerces et les vitrines pour célébrer l'amour avec un grand A.

Brésil

Au Brésil, on célèbre les amoureux le 12 juin. El Dia dos namorados est alors synonyme de carnavals et de parades dans la rue.

Colombie

Dans ce pays sud-américain, on fête l'amour en toute discrétion. El Dia del amor y amistad célèbre l'amour et l'amitié, le troisième samedi du mois de septembre. Les Colombiens s'offrent des cadeaux anonymement.

Etats-Unis

Dans chaque Etat américain, la Saint-Valentin symbolise l'amour et le couple, mais également l'affection et l'amitié. Les amis s'offrent aussi des petits cadeaux pour démontrer leur soutien.

Japon

Au Japon, si votre homme suit la tradition, il vous offrira du linge ou un cadeau blanc le 14 mars, lors de la journée du White Day. N'oubliez pas pour autant de lui prouver votre amour le 14 février avec des chocolats.

Russie

Les Russes adorent la Saint-Valentin ! Fans des petits objets kitch, ils assument totalement d'offrir de petits présents débordant d'amour. Cependant, si vous souhaitez vraiment séduire un ou une Russe, préférez plutôt le 8 juillet, fête de l'amour et de la fidélité, où il est coutume d'offrir des fleurs de saison.

Singapour

A Singapour, la fête des amoureux a lieu pendant le festival de la nouvelle année. Les femmes célibataires ont pour rituel d'écrire des messages d'amour sur des mandarines et de les déposer sur le fleuve pour que leur vœu de trouver le compagnon idéal se réalise.

La Saint-Valentin en Europe

Danemark

Les Danois ne manquent pas d'humour. Là-bas, la coutume Gaekkebrev veut qu'ils écrivent un mot humoristique à leur bien-aimée, signé du nombre de lettres contenues dans leur prénom. Les dames doivent alors deviner qui est leur prétendant.

Espagne

Si vous êtes en Espagne, c'est le 23 avril que vous allez pouvoir fêter l'équivalent de la Saint-Valentin dans le monde, le jour de la Saint Jordi. Les hommes offrent des fleurs à l'heureuse élue qui leur fait cadeau en retour d'un livre.

Finlande

En Finlande, on organise des courses où les hommes doivent porter leur femme le plus longtemps possible. Le gagnant reçoit le poids de sa femme en bière !

Portugal

Par tradition, les femmes offrent à leur compagnon des alcools et du vin contre des chocolats et des mets précieusement raffinés.

Ecosse

Les Ecossais quant à eux sont plus radicaux. Selon la tradition, la première personne que vous rencontrez dans la rue devient votre amour de toujours. Avis aux célibataires.