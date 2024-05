Place du commerce. Trois nouveautés dans l'agglomération de Rouen

Trois nouvelles boutiques sont à découvrir cette semaine. A Rouen, le salon de toilettage Beau Ti Chien vient d'ouvrir ses portes rue de Fontenelle ainsi que La fabrique d'Agnès, rue du Bailliage. A Bois-Guillaume, c'est un institut de beauté qui a ouvert : Le bien-être des parents.

Toilettage, fauteuils et bien-être

Beau Ti Chien, un tout nouveau salon de toilettage pour chiens et chats, s'est installé au 53 de la rue de Fontenelle. Il est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h. Pour les amateurs de fauteuils customisés, cette nouvelle boutique située au 14 rue du Bailliage à Rouen va vous plaire. Il s'agit de La fabrique d'Agnès. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h et le samedi matin uniquement sur rendez-vous. Enfin, les mamans apprécieront quant à elles Le bien-être des parents à Bois-Guillaume. Installé au 1441 route de Neufchâtel, cet institut de beauté propose plusieurs prestations du lundi au vendredi de 9h à 17h30 sauf le mercredi, jusqu'à 16h. Ouverture, déménagement, agrandissement, contacter la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.