Caen. Le boom des espaces parents/enfants

Jeudi soir, 17h30. Des bouts de chou escaladent sur des escaliers et cubes en mousse. Pendant ce temps-là, papa et maman font du sport dans une pièce juste à côté. Vous voici chez Bout'form, une salle située à Epron au nord de Caen, où les enfants sont gardés par un éducateur pendant que les parents font leurs exercices. Ce concept imaginé par Loan Losset et Julie Duchene est le premier dans l'agglomération caennaise. Ils ont eu l'idée il y a un an. "On est tous les deux pratiquants de fitness et on sait qu'on aura des enfants un jour. On se demandait comment on allait faire pour allier le sport et la garde", raconte Julie. L'établissement a ouvert ses portes il y a deux mois.

Faciliter la garde des enfants

A l'heure où trouver un moyen de garde pour son bambin est de plus en plus complexe, les structures de loisirs partagés se développent dans l'agglomération caennaise. Le restaurant Les Fils à maman avait été l'un des premiers à se lancer, en 2017. Plutôt que de laisser les enfants chez la nounou, ils sont encadrés par des animateurs pendant que les parents savourent un repas à table en couple ou entre amis. Un café baptisé La Boîte à licorne, situé avenue du Six Juin, a quant à lui jeté l'éponge après la période de Covid. Le café associatif parents enfants Libellune, situé rue Saint-Michel, avait aussi fermé en 2018.

De leur côté, Clément et Axelle Potel sont convaincus qu'il y a une place à prendre. Ils ouvrent un café famille qui réunit café-restauration, ateliers et boutique 100% française au printemps prochain, à l'autre bout de Caen, à Fleury-sur-Orne. Pour résumer, il s'agit "d'un lieu familial où des ateliers seront proposés aux enfants mais aussi aux parents, à faire en famille", précise Clément. Ce nouveau lieu, unique en son genre, a pour but de simplifier la vie des parents. "On a une fille de quatre ans. On a remarqué que les cafés et restaurants n'étaient pas adaptés quand on a des enfants", avance Axelle, co-gérante de La Cabane d'Axelle. Son conjoint ajoute : "Dans les cafés, c'est toujours la galère pour venir avec une poussette. Il n'y a pas toujours de table à langer pour changer votre enfant." Ce couple dynamique veut justement proposer des solutions aux jeunes parents. Une zone de jeux sécurisée pour les 0 à 10 ans sera mise en place.

L'enfant joue, papa et maman profitent

Chez Bout'form, au nord de Caen, les enfants profitent d'un espace de loisirs, sans totalement être détachés de papa et maman. "Une baie vitrée permet aux enfants de faire un coucou aux parents, ça les rassure, explique Loan. Au début, les petits sont curieux mais ils décrochent vite. C'est plutôt pour les faire sortir de la zone que c'est plus compliqué", sourit Julie. Pas question de rester devant la télévision. Pendant que les parents dépensent des calories, les bambins restent actifs, grâce à des exercices d'éveil et de motricité, assurés par trois éducateurs. "Je tiens à préciser qu'on n'impose pas une activité aux enfants après l'école. L'idée est que tout le monde déconnecte, s'aère l'esprit et se dépense", précise Loan Losset. Pas de stress, s'ils veulent se reposer, ils peuvent aussi rester au calme à lire ou dessiner par exemple. Côté tarifs, il faut compter environ 50€ l'abonnement par mois pour un adulte et un enfant, quand une heure de baby-sitting coûte 10€ en moyenne. Pour certains, le calcul est vite fait.