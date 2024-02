Rouen. Victor dans la ville: un florilège d'animations pour promouvoir la lecture

Ce festival grand public imaginé par Alain Fleury et sa compagnie Alais Victor vise à promouvoir la lecture via des animations très variées : rencontres et témoignages, lectures musicales, expériences sensorielles ou encore projection de film. Après deux précédentes éditions consacrées aux liens entre sport et littérature, le festival aura pour thème cette année la joie. Pour cela, les sens sont mis à l'honneur avec la présentation d'un film explorant les supers pouvoirs de la musique, le témoignage de nombreux musiciens interrogés sur leur rapport à la joie, une séance tactile et participative orchestrée par des thérapeutes ou encore un échange sur l'histoire du goût. Grâce à une telle diversité de sujets, à une grille tarifaire très accessible- la plupart des évènements sont gratuits- et à la participation de nombreux invités toutes disciplines confondues, écrivains, scientifiques ou musiciens, le festival favorise la culture pour tous.

Jusqu'au 4 février,Rouen et agglomération. 0 à 10€. Programme sur aliasvictor.fr