Eure. Agriculteurs en colère : l'autoroute A13 bloquée dans les deux sens de circulation

Les jeunes agriculteurs de l'Eure se sont mobilisés samedi 27 janvier pour protester contre leurs conditions de travail, l'augmentation des normes et plus largement, contre un ras-le-bol général. L'objectif, s'installer sur l'A13 et bloquer le passage. Sur le site officiel des autoroutes Sanef, on aperçoit en effet qu'un barrage fixe a été installé. Comme l'indique la préfecture euroise, le blocage s'effectue "entre les sorties 16 (Douains) et 17 (Saint-Aubin-sur-Gaillon)".

Vers 18h50, des perturbations étaient toujours en cours. Les péages dans le sens Paris-Caen et Caen-Paris ont été fermés. "Le blocage sera levé dimanche 28 janvier à 15h jusqu'à lundi 29 janvier à 9h30", indique la préfecture de l'Eure.