Colère des agriculteurs. Ce Normand participe au blocage de Paris : "Il ne faut surtout pas lâcher"

Ils ont pris la route aux aurores pour participer à cet appel de la FNSEA du bassin parisien d'un siège de la capitale.

Quelques Seinomarins sont mobilisés mercredi 31 janvier, sur l'A13 à hauteur d'Epône, dans les Yvelines, pour bloquer l'autoroute dans les deux sens. "On fait face à une vingtaine de camions de CRS", explique Mickaël Rudy, agriculteur de Luneray, près de Dieppe. Lui a pris la route vers minuit pour rejoindre le barrage.

"Je reviendrai au besoin"

Il avait prévu de passer la nuit sur place mais va finalement devoir rentrer dès ce mercredi soir pour s'occuper de son exploitation. "Je reviendrai au besoin, en fonction de la suite des événements." Qu'à cela ne tienne, il le sait. La relève est organisée avec des collègues des Yvelines et de l'Eure qui doivent tenir le barrage toute la nuit. "Il faut faire bouger les choses. Il ne faut surtout pas lâcher et pouvoir se relayer pour tenir les blocages." Quant à passer une nuit sur l'autoroute en plein hiver, ce n'est pas vraiment un problème. "On est des agriculteurs, on a fait pire, ça ne nous inquiète pas", explique-t-il, alors que certains ont même aménagé des bétaillères avec de la paille en guise de couchettes.

Au cœur du problème, la concurrence avec les pays tiers, l'empilement de normes, mais aussi la question des jachères qui devrait être au cœur des discussions entre Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen à Bruxelles, jeudi 1er février. L'Europe impose désormais 4% de jachères aux agriculteurs mais une nouvelle dérogation pourrait être décidée. De quoi apaiser la colère ? "Une petite partie, répond Mickaël Rudy, qui a environ 400 hectares de terre agricole autour de Luneray. Mais ça ne suffira pas !" La mesure lui imposerait en tout cas de laisser une dizaine d'hectares en jachère.

Lui l'assure, il est prêt à poursuivre la mobilisation, en région parisienne ou en Seine-Maritime. "On verra ce que dira le syndicat."