Dimanche 21 janvier, à 17h30, le coup d'envoi du match FC Rouen-Toulouse sera donné au stade Diochon. En jeu : une qualification pour les 8e de finale de la Coupe de France. Qui va l'emporter entre les Normands, qui évoluent en National, et les Toulousains, pensionnaires de Ligue 1 et tenants du titre ? Voici trois bonnes raisons de suivre ce match.

1. Pour pousser les Diables Rouges à réaliser l'exploit

Le FC Rouen est confronté à un sacré morceau en 16e de finale de la compétition. Les Toulousains sont les tenants du titre, acquis l'an passé après une brillante victoire face à Nantes (5-1). Les Diables Rouges sont donc condamnés à l'exploit. Mais impossible n'est pas normand : en 2020, en 32e de finale de la Coupe, les Rouennais, alors en National 2, avaient infligé une véritable déroute à Metz, équipe de première division (3-0). Rebelote ce dimanche ?

2. Pour une première qualification en 8e depuis 25 ans

Les supporters du FC Rouen doivent trouver le temps long. C'est simple : l'équipe, onze fois quart de finaliste, huit fois demi-finaliste et une fois finaliste (1925) de la Coupe de France, ne s'est plus qualifiée pour les 8e de la compétition depuis… 1999. L'équipe, alors en CFA2, s'était qualifiée en 8e en éliminant l'US Montagnarde (CFA2) et s'était ensuite inclinée face à Sedan (D2).

3. Pour voir si le stade est plein

Ce match de choc a été précédé d'une grosse polémique. Le club, par la voix de son président Charles Maarek, avait fixé les prix suivants pour assister au match : 25€ debout en pourtour terrain, 50€ en tribune Lenoble, 75€ en tribune Horlaville. Face à la vague de contestation et à la menace de boycott des supporters, le dirigeant a rétropédalé et baissé le prix des places (entre 15 et 45€). Suffisant pour apaiser les fans et voir Diochon se remplir ? Réponse dimanche.