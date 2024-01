Coupe de France. FC Rouen-Toulouse : l'incroyable revirement de Charles Maarek qui s'excuse et baisse le prix des places

Le feuilleton au FC Rouen n'en finit plus. Mercredi 17 janvier, Charles Maarek, le président du club fait son mea culpa dans un communiqué publié sur le site du club. Il revient sur les tarifs fixés pour le match de 16e de finale de Coupe de France face à Toulouse, dimanche 21 janvier à Diochon. Voici les nouveaux tarifs :

Tribune Horlaville : 45 €

Tribune Lenoble : 25 €

Tribune Zénith : 20 €

Pourtours : 15 €

Pour certaines places, notamment en Lenoble, le prix a été divisé par deux. Il avait au départ été jugé exorbitant par des supporters qui appelaient au boycott, comme nous le décrivons dans l'édition papier de Tendance Ouest du mercredi 17 janvier, imprimée avant ce revirement.

Le Toulouse FC lui-même avait indiqué prendre en charge une partie des places pour ses supporters en parcage, fixé à 35 € contre 10 pour un match de ligue 1.

"Ce serait bien que l'union sacrée revienne"

Les guichets et la billetterie en ligne doivent proposer les nouveaux tarifs dès ce mercredi à 14h. "Toutes celles et ceux qui ont déjà acheté leur place seront remboursés de la différence en début de semaine prochaine", précise Charles Maarek dans son communiqué.

En s'adressant aux supporters, il commence par indiquer qu'il "il y a un temps pour tout. Celui de reconnaître mon erreur est arrivé. Aveuglé par mon caractère entier et blessé par les insultes et les menaces à mon égard, j'ai réagi de manière impulsive en pénalisant ceux-là mêmes qui font vivre ce club : vous. Les amoureux du FC Rouen, les fidèles entre les fidèles. Mea culpa. L'orgueil et le ressentiment mènent parfois à des décisions iniques. Cette grille tarifaire en était une."

Lundi matin, Charles Maarek justifiait pourtant encore ses tarifs auprès de Tendance Ouest, estimant que "l'on peut faire un effort sur un match exceptionnel". Idem dans un entretien accordé à L'Equipe et publié mardi 16 janvier.

Contacté par Tendance Ouest le mercredi matin, Charles Maarek n'a pas souhaité en dire beaucoup plus. "Tout est dans le communiqué, martèle-t-il. Quand on fait des conneries, il faut les reconnaître, je crois que c'est très courageux". Et d'appeler pour la suite à l'unité, dans l'intérêt du club. "Ce serait bien que l'union sacrée revienne et jusqu'à la fin de la saison !"