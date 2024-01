Football. Coupe de France : un match sans supporters pour le FC Rouen ?

L'information circulait déjà depuis le milieu de semaine dernière, alors que le président du FC Rouen, Charles Maarek, organisait une rencontre avec les supporters pour s'expliquer sur la difficile situation financière du club. Elle a été confirmée dans le week-end. Le prix des places à Diochon pour la rencontre de Coupe de France face à Toulouse, dimanche 21 janvier, atteint des sommets : 25€ debout en pourtour terrain, 50€ en tribune Lenoble, 75€ en tribune Horlaville…

"L'objectif est clair : que le stade soit le plus vide possible"

Alors même que le contexte est tendu (le club s'est vu pénalisé de 5 points par la DNCG, le gendarme financier du football, dans le championnat de National), ces tarifs jugés prohibitifs par les supporters sont la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les principaux groupes sont allés jusqu'à appeler au boycott de la rencontre. "L'objectif est clair : que le stade soit le plus vide possible, écrivent les Rouen fans dans un communiqué. Monsieur Maarek a décidé de gâcher la fête pour les supporters et pour les joueurs par mépris pour eux et par appât du gain." Le kop Lenoble estime de son côté que "la fête est gâchée" et que "l'affiche de l'année sera la poule aux œufs d'or". Grégoire Meurice, ancien président de la fédération des Culs rouges (association actionnaire du club) et membre du Kop Lenoble appelle à soutenir toutes les actions des groupes de supporters qui vont avoir lieu dans la semaine. Véritable amoureux du club, il ne sera pas au match, même si lui "a les moyens de payer. Je souffre. Le FC Rouen, ça commence à ne plus être mon club", affirme-t-il, en appelant le président à vendre.

"On peut faire un effort

sur un match exceptionnel"

Excédé par ces remarques, Charles Maarek, désormais en conflit ouvert avec les groupes de supporters, donne rendez-vous dimanche. "On verra à la fin du match, quand on aura gagné devant un stade plein, lance-t-il. Personne n'est obligé de venir. Si c'est trop cher en Lenoble, ils peuvent prendre des places debout en pourtour à 25€!" Il met en avant la qualité de l'affiche, face à une équipe de Ligue 1 tenante du titre, pour justifier les tarifs. "Le repas de Noël, c'est plus cher que le repas du midi, non ? La gratuité, c'est la faillite !" Le président met aussi en avant les bas tarifs de l'abonnement à 85€ pour 17 matchs, soit 5€ par rencontre. "On peut faire un effort sur un match exceptionnel." Avis qui n'est donc pas partagé par les groupes de supporters, y compris le plus modéré d'entre eux, comme le 12 Rouennais, qui regroupe notamment des anciens. "Le 12 Rouennais constate avec regrets des prix très élevés pour ce match", note son président Bertrand Hautot, même si le groupe indique qu'il "respectera le choix de chacun." Le Kop Lenoble, en soutien avec les joueurs, invite malgré tout ses membres à venir encourager les Diables rouges lors de leur dernier entraînement, samedi 20 janvier. Mais des actions coups de poing pourraient bien être organisées par les supporters pendant la semaine, voire en marge du match de dimanche. Dans ce contexte, sportivement, le FC Rouen pourra-t-il relever le défi ? Diochon sera-t-il plein ? L'ambiance sera-t-elle celle des grands jours ? Réponse dimanche. Ce qui devait être une belle fête du football se prépare en tout cas dans un contexte des plus tendus et sans une partie des plus fidèles supporters. Dommage.