Près de Rouen . Son camping-car volé est retrouvé dans les Yvelines

Le signalement rapide de la victime à la police a permis d'interpeller trois suspects dans les Yvelines à hauteur d'Epônes, dans la matinée du mercredi 10 janvier.

Cette victime, un homme de 51 ans de Petit-Couronne, a prévenu la police vers minuit du vol de son camping-car. C'est son voisin, un homme de 43 ans, qui a donné l'alerte. Il a manqué d'être renversé par une voiture avec deux hommes à son bord avant d'être copieusement insulté. C'est à ce moment qu'il a vu un troisième homme proche du camping-car, avant de pouvoir constater le vol.

Après la plainte et grâce au signalement du véhicule, ces trois suspects ont donc pu être retrouvés quelques instants plus tard et placés en garde à vue.