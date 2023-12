Alerte à la bombe. Le Palais de Justice évacué et la mairie de Rouen à nouveau ciblée

Les jours se suivent et se ressemblent à Rouen. Une nouvelle alerte à la bombe a été envoyée par mail à la mairie, contrainte d'évacuer son personnel, vendredi 29 décembre. L'établissement a pu être réintégré vers 9h30 tandis que la veille deux autres alertes à la bombe avaient été signalées : une le matin et l'autre l'après-midi vers 16h15. Là encore, les locaux avaient pu être réintégrés par le personnel une heure plus tard.

Une alerte à la bombe a également été signalée au niveau du Palais de Justice de Rouen, entraînant l'évacuation d'une cinquantaine de personnes dans la matinée du vendredi 29 décembre.

Ces alertes à la bombe sont quotidiennes à Rouen depuis le début de la semaine.