Rouen. Encore une alerte à la bombe à la mairie, les locaux de France 3 également visés

C'est désormais quotidien. Depuis mardi 26 décembre, la mairie de Rouen est la cible de mails menaçant chaque matin. Ce jeudi 28 décembre ne déroge pas à la règle. L'établissement a été alerté à nouveau vers 8h30 via un mail indiquant encore une fois la volonté d'un individu de faire exploser une bombe. Et la procédure est la même à chaque fois. Les locaux sont évacués et les forces de l'ordre mobilisés pour assurer la levée de doute indispensable. Cette fois-ci les fouilles n'auront duré qu'une heure puisque les locaux ont pu rouvrir vers 9h30.

France 3 Normandie également évacuée

Moins d'une heure plus tard, ce sont les locaux de nos confrères de France 3 Normandie à Rouen qui ont été la cible d'une alerte à la bombe. Eux aussi ont reçu un mail menaçant aux alentours de 10h30. Vers 11h, l'évacuation ainsi que la levée de doute étaient toujours en cours.

La préfecture de Seine-Maritime rappelle qu'"une fausse alerte n'est pas un jeu mais un délit qui peut coûter très cher !", soit jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.