Seine-Maritime. Les trois personnalités à suivre en 2024

Thomas Jolly

Le rouennais Thomas Jolly sera aux commandes des cérémonies de Paris 2024.

L'année 2024 sera évidemment marquée par les JO de Paris, avec une touche normande. Thomas Jolly, le metteur en scène et acteur rouennais, est le directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de fermeture. La cérémonie d'ouverture audacieuse sur la Seine promet un beau spectacle.

Thomas Jolly a déjà eu une année 2023 bien remplie. Il a reçu deux Molières pour son adaptation de la comédie musicale Starmania.

Alexis Hanquinquant

Alexis Hanquinquant espère une nouvelle médaille en Or pour les Jeux paralympiques 2024.

Le paratriathlète d'Yvetot sera l'un des favoris français à Paris 2024. Son palmarès est déjà impressionnant. Outre ses nombreux sacres tricolores, il a déjà remporté six titres de champion du monde et six titres de champion d'Europe.

Déjà médaillé en Or aux JO de 2020 au Japon, Alexis Hanquinquant, licencié au Rouen Triathlon, est l'une de nos meilleures chances de médaille.

Agnès Firmin-le-Bodo

Agnès Firmin-le-Bodo, la ministre de la Santé, aura à gérer le projet de loi sur la fin de vie.

La Havraise, proche d'Edouard Philippe, a été nommée le mercredi 20 décembre dernier Ministre de la Santé malgré une affaire liée à la gestion de sa pharmacie. Elle faisait déjà partie du gouvernement d'Elisabeth Borne depuis juillet 2022 en tant que ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé.

Agnès Firmin-le-Bodo devrait être à la manœuvre du projet de loi sur la fin de vie, présenté au parlement en février. Elle a beaucoup travaillé sur la question quand elle était ministre déléguée.