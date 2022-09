Jeux Olympiques 2024. Le Rouennais Thomas Jolly nommé directeur artistique des cérémonies

C'est une consécration pour l'acteur et metteur en scène natif de Rouen. Thomas Jolly a été nommé directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

Il aura donc la lourde charge de mener à bien la cérémonie d'ouverture audacieuse de Paris 2024, puisqu'elle est organisée pour la première fois hors stade, dans la ville, autour de la Seine, de ses ponts et des établissements culturels qui la bordent. Le défilé des nations prendra place sur des embarcations sur le fleuve. Thomas Jolly est déjà reconnu comme l'un des metteurs en scène les plus doués de sa génération, avec des points de vue originaux sur des grands classiques, comme Henry VI ou Richard III de William Shakespeare, mais aussi plus récemment de l'opéra Macbeth Underworld.

Il a été nommé aux Molières à de multiples reprises jusqu'à en remporter un en 2015, celui du meilleur metteur en scène d'un spectacle de Théâtre public, justement pour Henry VI.