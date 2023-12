Rouen. Dernières courses de Noël : les Rouennais se dépêchent pour finaliser leurs cadeaux

Noël c'est bientôt et pourtant, les rues de Rouen ne désemplissent pas. Les habitants se pressent donc pour acheter leurs derniers cadeaux avant de les glisser sous le sapin. Entre le travail ou les études, certains n'ont pas eu le temps de faire leurs courses et d'autres manquaient tout simplement d'idées.

"C'est le moment de faire mes derniers cadeaux"

"Je n'avais pas le temps avant donc là c'est le moment de faire mes derniers cadeaux de Noël", explique Flavie Soyer, Rouennaise. Heureusement, vendredi 22 décembre, elle a réussi à acheter un cadeau pour sa tante. "Parfois, quand on a trop d'idées, on ne sait plus où on en est", confie-t-elle en souriant. De son côté, Juliette Lecoeur avait déjà commencé ses cadeaux "mais il m'en manquait pour mes grands-parents et pour mon frère". Elle aussi a réussi à trouver ce qu'elle avait repéré.

Les Rouennais font leurs derniers achats pour Noël Impossible de lire le son.

"C'est compliqué de trouver du temps"

Quelques mètres plus loin, Floriane Justin faisait elle aussi ses courses avec sa sœur. "Je suis étudiante et donc c'est compliqué de trouver du temps pour faire nos courses ensemble", assure la jeune femme. "Il nous manquait des cadeaux pour notre mère, nos cousins, notre grand-père et notre grand-mère". Elle a notamment acheté "des petites choses à manger, des chaussettes drôles et des bijoux".

Pas de panique pour les autres retardataires, certains magasins à Rouen restent ouverts le dimanche à l'occasion des Fêtes.