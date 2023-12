Déviation de Bellême. "Un confort de vie meilleur pour les habitants" : le dernier tronçon achevé et mis en service

Le contournement de Bellême est enfin terminé, pour le plus grand bonheur des riverains. L'inauguration de l'ultime section de la rocade entre la route d'Alençon et celle de Mortagne-au-Perche s'est tenue mardi 19 décembre. Un an et demi après le début des travaux et 15 ans après le lancement du projet, le tronçon a été ouvert à la circulation ce même jour à 14h.

Serge Cailly, maire de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, entouré du président du Conseil départemental, Christophe de Balorre, et de la députée Véronique Louwagie.

C'est un soulagement, notamment pour les habitants de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême. 800 voitures et une trentaine de camions traversaient chaque jour le centre-bourg de la petite commune. "C'était beaucoup de nuisances pour les habitants", souligne le maire, Serge Cailly. Selon lui, au maximum 100 véhicules par jour devraient traverser le village désormais. "Ça va permettre à tous les habitants d'avoir beaucoup plus de tranquillité. Ça va vraiment leur simplifier la vie et avoir un confort de vie meilleur", conclut-il.