Bellême. Le projet de déviation de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême bientôt en route

C'est l'aboutissement d'un projet vieux de plus de 25 ans. Les travaux de construction de la déviation de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, longue de 1 580 mètres, vont débuter le 15 novembre 2019. Ils permettront de relier le rond-point de la route d'Alençon à la route de Mortagne-au-Perche. Ils prolongeront l'actuelle rocade de Bellême, construite en… 1991.

C'était une promesse de campagne de Vincent Segouin, sénateur de l'Orne, et d'Annick Bruneau lors des élections départementales de 2015. L'information a été confirmée le mercredi 9 octobre par le Conseil départemental de l'Orne : la construction de cette déviation va devenir une réalité sur Saint-Martin et Bellême. Vincent Segouin et Annick Bruneau disent "se réjouir de la réalisation de cette déviation, tant attendue par les habitants de Saint-Martin et de Bellême. Elle va enfin devenir une réalité, alors que plus personne n'espérait l'aboutissement de ce projet à l'arrêt depuis plus de 25 ans".

Les deux élus soulignent "les impacts positifs de ce projet : pollution, bruit, camions, encombrement et dégradation du patrimoine vont laisser place à la tranquillité et au retour d'une meilleure atmosphère". Pour Vincent Segouin, "cette déviation va permettre une meilleure fluidité des transports et l'arrêt des camions en centres bourgs de Bellême et de Saint-Martin. Le patrimoine et l'environnement seront davantage préservés".

Un long et tumultueux projet

Ce projet a connu de nombreux rebondissements. D'abord, en 2012, avec un avis défavorable de l'enquêteur public qui avait jugé ce projet trop coûteux et pas assez pertinent. Plus tard, un groupe d'opposants à ce projet avait déposé un recours. Ils ont été déboutés par la cour administrative d'appel de Nantes. Enfin, le 23 janvier 2018, le préfet de l'Orne avait déclaré cette déviation d'utilité publique.