Bellême. Les travaux de construction de l'ultime tronçon de la rocade sont lancés

Lundi 19 septembre, avait lieu le lancement des travaux de l'ultime portion de la rocade de Bellême, dans le Perche. Jusqu'à six mille véhicules, dont près de six cents camions, traversent actuellement Bellême ou Saint-Martin-du-Vieux-Bellême chaque jour… et chaque nuit.

32 ans après…

Il a fallu bien de la patience aux riverains de la route actuelle, puisque la construction de la première partie de la rocade date d'il y a… trente-deux ans !

Ecoutez ici quelques riverains: Impossible de lire le son.

Le coup d'envoi des travaux de cette ultime portion est attendu depuis treize ans. La déclaration publique date de 2013, mais avec trente-cinq espèces protégées sur le tracé du projet long de seulement mille six cents mètres, un recours avait été déposé par un groupe d'opposants, puis rejeté par la cour administrative en 2015. S'en est suivi un diagnostic archéologique en 2019, puis le dossier d'autorisation environnementale fin mai 2021, suivis d'un avis favorable, en juin 2021, du Conseil scientifique du patrimoine naturel de Normandie, et enfin un avis favorable du commissaire enquêteur le 30 juillet 2021. "Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus compliqué qu'un dossier routier", a souligné le président du Conseil départemental Christophe de Balorre lors du lancement de ce chantier qui vient de débuter, au grand soulagement du sénateur Vincent Segouin, ancien maire de Bellême.

Ecoutez ici Vincent Segouin: Impossible de lire le son.

Espèces protégées

Jusqu'à mi-octobre, le chantier va concerner le dégagement du tracé des haies et bosquets, qui doit être réalisé hors période de nidification. Puis trois nouvelles mares seront créées pour accueillir la faune locale, ainsi que des tas de pierre pour les petits reptiles. Viendra ensuite la recréation d'une zone humide le long de la rivière La Même. Des passages pour la petite faune vont être créés sous la nouvelle route. Pas moins de neuf ouvrages sont nécessaires : quatre écoducs, deux buses, un ouvrage pour un affluent de la rivière, deux ouvrages de franchissement du ruisseau de la Bruyère. Durant l'hiver 2022-23 auront lieu des déplacements de réseaux (eau, téléphonie). Les gros travaux de terrassement débuteront au printemps 2023. Ce chantier prévoit la replantation de près de deux mille cinq cents mètres de haies, la création de deux espaces naturels sur quatre hectares et demi, la conversion de peupleraies en aulnaies.

Par sécurité, la neutralité des impacts de cette route sur la biodiversité va devoir être suivie durant trente ans.

Coût du chantier : 2,5 millions d'euros. L'ouverture de cet ultime tronçon de rocade est prévue en décembre 2023.