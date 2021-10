La recette : un grain de fantaisie

Riz au lait pour 4 personnes

Préparation et cuisson : 45 mn + refroidissement

200 g de riz rond

75 cl de lait environ

1 sachet de sucre vanillé

150 g de sucre en poudre

1 noix de beurre

1 pincée de sel

Lavez le riz (à risotto)à grande eau. Faites-le bouillir 5 mn environ. Egouttez-le. Mettez le lait sur le feu avec le sucre vanillé, le sel et le riz bien égoutté. Couvrez à demi et laissez cuire, sur feu très doux, jusqu’à absorption presque complète du lait (de 30 à 35 mn).

Quand le riz est cuit, retirez-le du feu. Mélangez-y le sucre et le beurre pour terminer la cuisson.

Servez le riz au lait bien froid, tel quel ou avec de la confiture.