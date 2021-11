Envie de fraises

Pour 8 personnes

Préparation : 30 mn

Cuisson : 45 mn



Riz au lait :

200 g de riz

1 litre de lait

1 gousse de vanille

150 g de sucre

Fruits :

500 g de fraises

1/2 boîte d’ananas au sirop

ou 1 petit ananas

100 g de sucre

1 verre à porto de kirsch

250 g d’abricots bien mûrs



Laver le riz, le blanchir en le plongeant 2 mn dans 1 litre d’eau bouillante légèrement salée. Egoutter et verser dans le lait bouillant vanillé. Couvrir et laisser cuire à petit feu. Sucrer en fin de cuisson. Verser le riz dans un moule en couronne de 22 cm. Laisser refroidir. Laver et équeuter les fraises. Couper l’ananas en morceaux, faire macérer ces fruits dans le kirsch et le sucre pendant 1 heure.

Ecraser les abricots, mélanger la purée obtenue au jus de macération des autres fruits, la faire bouillir pendant 5 mn.

Démouler le riz froid, mettre les fruits au centre de la couronne, napper avec le sirop d’abricots chaud.

Servir très frais.