Notre recette de la semaine : le gateau de riz

Gâteau de riz

Pour 4 personnes

Ingrédients

60 g de riz rond

50 g de sucre

410 g de lait en poudre

30 cl de lait demi-écrémé

Noix de muscade râpée

25 g de beurre allégé

Préchauffez le four à 150°C (th.4). Graissez légèrement un plat allant au four.

Versez le riz et le sucre et mélangez. Faites bouillir les deux laits dans une petite casserole en remuant. Versez sur le riz et mélangez jusqu'à ce que tous les grains soient bien imbibés. Saupoudrez de noix de muscade, recouvrez avec du papier aluminium et mettez au four 30 minutes. Sortez le gâteau du four, remuez bien le riz, et ôtez-en les grumeaux. Couvrez de nouveau d'aluminium et remettez 30 minutes au four. Sortez du four et mélangez énergiquement. Parsemez le gâteau avec des noix de beurre, puis remettez-le au four 45 à 60 minutes. Le riz doit être tendre et la surface du gâteau gratinée.