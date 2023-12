Rouen. Glissez-vous dans la peau d'un magicien avec Thierry Collet

Dans ce nouveau spectacle Thierry Collet revient sur son apprentissage de la magie et nous invite à nous questionner sur le mystère de la magie. Il répond aux questions de Tendance Ouest.

Quelle est l'originalité de votre pratique ?

"Dès mes premiers spectacles, j'ai choisi de mêler magie et théâtre. J'avais envie de raconter quelque choses en me servant de mon outil d'expression : la magie. La finalité n'est pas le truc lui-même, mais tout ce que la magie questionne. Par exemple, pourquoi on choisit de fabriquer le mystère pour les autres ? Pourquoi la femme est-elle traditionnellement objectivée dans les spectacles de magie ? Comment on en vient à se passionner pour la magie ?"

Est-ce un récit autobiographique ou une fiction ?

"Dans ce spectacle, je choisis d'être sincère. Je joue bien sûr sur les paradoxes car la magie, c'est l'art du mensonge et de la dissimulation. Je raconte mes expériences en tant que magicien. J'implique constamment les spectateurs et les invite à se glisser dans la peau de celui qui crée le mystère pour expérimenter les ressentis du magicien. Par exemple, le spectacle commence par un tour classique : celui de la boîte aux épées. Une vidéo montre l'intérieur de la boîte et mes contorsions, le public m'entend et me voit, mais doute constamment du fait que je sois ou non dans la boîte. Je joue constamment sur le trouble et l'ambiguïté."

Quel est le tour le plus ambitieux du spectacle ?

"C'est un très vieux tour qui relève du mythe dans le monde des magiciens. On appelle cela le barman du diable : à partir d'une simple canette de soda, je parviens à remplir des dizaines de verres, mais aussi à proposer des boissons très diverses, froides ou chaudes en fonction des souhaits des spectateurs. Ce numéro était très à la mode à la fin du XIXe et au début du XXe mais n'est plus pratiqué de nos jours. Mais c'est un tour exceptionnel car il sollicite tous les sens du spectateur : la vue, le goût, l'ouïe, le toucher ! Il m'a fallu 30 ans de travail pour parvenir à le maîtriser."

Pratique. Vendredi 22 et samedi 23 décembre à 20h au Théâtre des deux rives à Rouen. 1 à 20€. cdn-normandierouen.fr