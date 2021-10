Du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2017, le Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) accueille pour la première fois le festival prestigieux, né à Rouen il y a 30 ans.

Un événement historique

Créé par deux magiciens, Hugues Protat et François Normag, le festival accueille chaque année un florilège des plus talentueux magiciens. "Nous avons créé ce festival car nous avions l'occasion de voir des numéros uniques lors des congrès internationaux, mais il n'existait pas alors de moyen de les faire connaître du grand public, racontent-ils. Aujourd'hui le festival est très réputé et accueille des artistes de renommée internationale."

Des numéros spectaculaires

Après avoir été hébergé à ces débuts au Théâtre Duchamp-Villon à Rouen, puis depuis de nombreuses années au casino de Forges-les-Eaux où il donnait lieu à un dîner spectacle, le festival est accueilli pour la première fois au Rive-Gauche. "Cette salle présente l'avantage d'une configuration classique, précise Hugues Protat. Les numéros choisis pour célébrer les 30 ans sont tout à fait spectaculaires et exigent toute l'attention du public. Nous voulons procurer des émotions fortes au public: la peur, l'émotion esthétique et bien entendu le rire!"

Des magiciens de renommée

"Chaque année, nous présentons des artistes nouveaux. Si certains sont déjà venus, comme c'est le cas pour Dion, ils reviennent alors avec un numéro inédit". Chacun des artistes, qui viennent des quatre coins du monde, possède un univers qui lui est propre.

Un couple d'ukrainien viendra par exemple présenter un numéro de lévitation et de disparition saisissant. Dion, quant à lui, fait partie de la nouvelle vague et s'inspire des univers de Lewis Caroll et Tim burton. "Nous avons également la chance d'accueillir le champion de France de magie Charly, dont l'univers mécanique et symbolique se rapproche d'Hugo Cabret. Trois autres magiciens de l'équipe de France seront également présents dont une femme."

Un duo choc

"François est le Monsieur loyal de cette manifestation. C'est aujourd'hui le plus grand présentateur de festival de magie dans les pays francophones. Il ponctue le spectacle d'intermèdes magiques."

Quant à Hugues Protat, il a décidé pour les 30 ans du festival de présenter un best of de ses numéros y compris un hommage burlesque à la descendance d'Houdini et le fameux numéro de multiplication des bouteilles "J'avais eu l'occasion d'interpréter ce numéro à plusieurs reprises dans l'émission Le plus grand cabaret du monde, précise l'artiste, c'est un de mes classiques."

Pratique. Du 31 mars au 2 avril. Le Rive Gauche à Saint-Etienne-du-Rouvray. Tarifs 19 à 39€. www.festivaldemagie.com

A LIRE AUSSI.

Arlette Gruss: un cirque étonnant à Rouen!

En Inde, la magie de rue se heurte à une loi contre la mendicité

Des expériences immersives à l'Opéra de Rouen

Ouverture de Lascaux-4, fac-similé du joyau préhistorique