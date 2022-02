Programmation . Le Centre dramatique national de Rouen : un laboratoire !

Depuis sa création il y a cinq ans et sous l'égide de son directeur David Bobée, le Centre dramatique national (CDN) de Rouen (Seine-Maritime) n'a cessé de clamer son engagement pour l'humain et dans la lutte contre les discriminations. David nous dévoile les temps forts à venir :

Rayonnant

Si les spectacles sont accueillis au théâtre des Deux rives à Rouen, au théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly et à l'espace Marc-Sangnier à Mont-Saint-Aignan, le CDN bénéficie de nombreux partenariats notamment avec les autres Scènes nationales ainsi que les autres acteurs culturels de la Métropole.

Les festivals Spring, et Art et déchirures, rayonnent ainsi sur l'ensemble du territoire normand mais aussi au-delà en soutenant la création et en permettant la diffusion de ces spectacles. "La culture ne se pense pas dans un lieu fermé", souligne David, qui se réjouit de l'efficacité de ce réseau.

Pluridisciplinaire

"Il nous faut articuler le théâtre et tous les autres modes d'expression pour s'adresser à une population diversifiée", clame David. Depuis son intronisation David souhaite d'ailleurs absolument décloisonner les formes d'expression. "La danse et le cirque font aussi partie de notre programmation, et nos spectacles sont quasiment tous pluridisciplinaires. Nous choisissons ces spectacles en fonction de la qualité du contenu et non en fonction de sa forme. Le spectacle d'aujourd'hui reflète le monde dans lequel il voit le jour, c'est une mission que nous défendons avec ferveur et nous sommes encore à l'heure actuelle le seul CDN en France à oser une telle imbrication des genres."

Engagé

"En tant que metteur en scène, directeur du CDN et citoyen engagé, je me dois de défendre des valeurs démocratiques. La programmation témoigne de cet engagement au bénéfice du féminisme, contre le racisme et l'homophobie, et pour le public empêché. Nous luttons activement contre les discriminations quelles qu'elles soient. Nous voulons aussi que notre programmation soit accessible au plus grand nombre même aux populations a priori éloignées de ces pratiques culturelles. Il nous faut trouver un vocabulaire culturel qui permet de créer du lien. Le théâtre doit aussi servir à réduire les fractures sociales."

Promouvoir

Cette saison, David met en scène Peer Gynt : "J'ai jusqu'alors beaucoup travaillé sur le répertoire contemporain pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit puis j'ai eu l'envie de m'atteler à ce texte issu du grand répertoire". Dans Peer Gynt, David utilise danse et acrobatie, situe l'intrigue dans une fête foraine désaffectée et confie le premier rôle à un jeune acteur de talent Jérôme Bidaux : "C'est un jeune homme que je suis depuis de nombreuses années, je l'ai accompagné dans sa scolarité, je lui ai confié de nombreux rôles et j'ai véritablement vu son talent éclore. Aujourd'hui à 28 ans il a acquis une palette de jeu épatante ! Le CDN est aussi là pour promouvoir les acteurs et les spectacles de qualité". De plus, chaque année cinq artistes, auteurs, comédiens, metteurs en scène sont artistes-associés aux CDN, des contrats de trois ans qui leur permettent de promouvoir leur travail : "Le CDN est avant tout un lieu de création", rappelle David.

Créer

Cette saison regorge de nouveauté. "Nous accueillons par exemple Lara Marcou qui met en scène 'L'âge bête', une pièce inspirée par la figure de l'idiot de Dostoïevski. C'est une compagnie originaire de Veules-les-Roses dont la démarche nous a séduits et qui ne s'est jamais produite chez nous : c'est totalement inédit au CDN." En novembre, la structure accueille aussi un spectacle politiquement engagé imaginé par Rebecca Chaillon 'Où la chèvre est attachée il faut qu'elle broute'. "Cette artiste féministe à travers le sport donne une image de la société d'aujourd'hui soumis par le poids de la religion et le patriarcat." En décembre, Gurshad Shaheman s'inspire de témoignages pour composer un nouveau spectacle dans lequel il évoque le parcours de migrants : "Des récits parfois très violents ou pourtant l'amour perce".

Pratique. Plus d'infos sur cdn-normandierouen.fr