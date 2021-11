Hors Normandie. Cherchez, trouvez, gagnez : remportez vos places pour "Pinocchio, le fabuleux Noël sur glisse" 

"Cherchez, trouvez, gagnez" c'est votre jeu d'enquête du lundi au vendredi entre 09h et 13h sur Tendance Ouest. Tom vous propose de trouver l'objet mystère, avec à la clé en ce moment 2 invitations pour le spectacle féerique "Pinocchio, le fabuleux Noël sur glisse".

Sur scène les personnages du conte : Cricket, le chat, le renard, la fée bleue, Gepetto et le père Noël.

20 artistes sur scène

Au total c'est une vingtaine d'artistes et interprètes qui raviront petits et grands ; patineurs artistiques, acrobates ou encore magiciens de grande illusion, tout le monde entrera dans l'univers féerique. Plusieurs dates prévues en Normandie :

- Le Havre (Samedi 02 Décembre 2017 à 20h)

- Rouen (Dimanche 10 Décembre 2017 à 17h30)

- Caen (Samedi 16 Décembre 2017 à 20h)

A vous de jouer ! Chaque auditeur qui passe à l'antenne pendant la période du jeu repart avec un t-shirt Tendance Ouest collector.

Les recherches avancent grâce à vous

Actuellement on sait que l'objet mystère ne permet pas de se nourrir et ce n'est pas non plus quelque chose que l'on porte sur soi. Le chapeau et le stylo sont deux objets que vous pouvez rayer de la liste de votre enquête.

Pour poser votre question et proposer votre objet les inscriptions se font par sms en envoyant TOM au 7 11 12 (65 centimes + prix d'un SMS) ou en appelant le 0 892 23 73 38 (40 centimes par minute) pendant l'émission (de 9h à 13h en semaine).

A LIRE AUSSI.

Pauline gagne la lampe de luminothérapie, le coffret "sensations bien-être" et le t-shirt Tendance Ouest entre 9h et 13h

Une tablette éducative et 1 an de lessive à gagner entre 9h et 13h sur Tendance Ouest

Un nettoyeur vapeur et l'album de "Liberté chérie" de Calogero remportés cette semaine dans "Cherchez, trouvez, gagnez"

Votre lampe d'ambiance Philips à gagner en ce moment sur Tendance Ouest

Mélissa de Beuzeville repart avec 170€ de cadeaux en découvrant l'objet mystère sur Tendance Ouest