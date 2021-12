Condé-sur-Noireau. Arnaud gagne ses 2 entrées pour "Pinocchio, le fabuleux Noël sur glisse" + son t-shirt Tendance Ouest

Tom vous a invité à retourner en enfance cette semaine dans "Cherchez, trouvez, gagnez". Pinocchio et tous ses amis remontent sur les planches en compagnie du père Noël. Ce spectacle revisite le conte de Pinocchio en mettant en scène une vingtaine d'artistes et d'interprètes. Ils sont patineurs, acrobates ou magiciens, tous rendront le moment féerique sous les yeux des enfants et des parents.

Plusieurs dates en Normandie: Le 02 Décembre au Havre, le 10 Décembre à Rouen et le 16 Décembre à Caen.

C'est Arnaud de Athis de l'orne qui a trouvé l'objet mystère ce vendredi 17 Novembre. Avec sa petite fille Emma ils vivront le spectacle au Zénith de Caen grâce à Tendance Ouest. La radio lui offre aussi son t-shirt Tendance Ouest.

Et vous, étiez-vous sur la bonne voie? Voici la réponse:

Arnaud gagne ses places de spectacle et son t-shirt Tendance Ouest Impossible de lire le son.

Les inscriptions pour "Cherchez, trouvez, gagnez" se font par sms avec le code TOM au 7 11 12 (65 centimes + prix d'un SMS) et par téléphone en appelant le 0 892 23 73 38 (40 centimes par minute) entre 9h et 13h du lundi au vendredi.

Dès ce lundi 20 Novembre gagnez un coffret Wonderbox "Détentes entre filles" avec de nombreuses expériences relaxantes au programme. En bonus l'album "13" d'Indochine pour les auditeurs qui passeront à l'antenne.

