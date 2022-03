Dani Lary, le maître de la magie, envoute le Zénith de Rouen

L'histoire fascinante du Comte du bois des Naix où il mêle théâtre et magie.

Comment est née l'idée de ce nouveau spectacle ?

"Je me suis inspiré d'un château de la Drôme et de ses fantômes, un lieu magique source de mystère et d'ésotérisme situé à deux pas de mon atelier !"

Qu'apporte la comédie-magicale ?

"Cette nouvelle forme de spectacle doit faire oublier la magie et les trucages. C'est un spectacle en trois actes, comme un opéra, et mes accessoires ne sont que les éléments du décor. J'invente donc mes tours en fonction de l'histoire"

Comment a évolué le spectacle ?

"Depuis sa création en 2011, le spectacle ne cesse de se transformer au fil de mes inventions et de s'enrichir"

Pratique. Dimanche 17 mars, à 16h30, Zénith de Rouen ; www.citylive.fr.