Tous au cirque-théâtre d'Elbeuf !

-Morsure(musique et cirque) : un spectacle profondément humain de La Cie Rasposo qui évoque la lutte et la résistance. Mardi 8 et jeudi 10 octobre à 19h30, vendredi 11 à 20h30 et samedi 12 octobre à 19h30. Tarifs : 5 à 19,50 €

- L’après-midi d’un foehn (chorégraphie visuelle): avec beaucoup d’imagination et peu de moyen, la Cie Non Nova propose un formidable ballet de sacs plastiques. Mercredi 6 novembre à 14h30, samedi 9 novembre à 14h30 et 17h30, dimanche 10 novembre, à 15h. Tarif : 5€

-Vortex (performance physique): la Cie Non Nova met ici le corps à l’épreuve des forces supérieures. Jeudi 7 novembre à 19h30, vendredi 8 et samedi 9 novembre, à 20h30. 5 à 15€

- Opus circa et quatuor Debussy (arts du cirque et musique de chambre): l’histoire improbable de la rencontre de deux univers émotionels. Vendredi 15 novembre à 20h30, samedi 16 novembre à 20h30, dimanche 17 novembre à 15h. Tarifs : 8 à 28 €

- A l’envers (magie mentale): le mentaliste Scorpène explore le réel. Jeudi 28 novembre à 19h30, vendredi 29 et samedi 30 novembre à 20h30. Tarifs : 5 à 15 €

- Klaxon (spectacle acrobatique): voyage burlesque et imaginatif. Samedi 7 décembre à 20h30, dimanche 8 décembre à 15h, vendredi 13 décembre à 20h30, Tarifs 8 à 28 €

Plus d’informations sur : cirquetheatre-elbeuf.com