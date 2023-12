Normandie. La Covid-19 viendra-t-elle gâcher les fêtes de Noël ?

Voilà deux semaines que les chiffres des contaminations dues au Covid-19 s'affolent. Quatre ans après la pandémie mondiale, un nouveau variant particulièrement transmissible pourrait venir ternir les fêtes de Noël 2023. Très contagieux, les agences régionales de santé appellent à une grande prudence avant les réunions de famille des fêtes de fin d'année.

"On n'a pas autant d'indicateurs qu'à d'autres périodes mais des faisceaux d'indications convergent : la circulation du virus est très intense", a déclaré à l'AFP Étienne Simon-Lorière, responsable du Centre national de référence (CNR) des virus des infections respiratoires à l'Institut Pasteur. Selon le dernier bulletin de santé public, la population particulièrement touchée par cette augmentation serait les séniors. Rien qu'aux urgences, plus de 4 350 passages hebdomadaires pour suspicion de Covid ont alors été recensés, et plus de 1 820 hospitalisations ont suivi.

Les gestes barrières encore et toujours

Sans être alarmant, le nouveau scénario qui se dessine reste pour autant inquiétant, notamment parce que la Covid pourrait être combinée à d'autres infections respiratoires aiguës comme la grippe et la bronchiolite. "Dans ce contexte et dans la perspective des rassemblements familiaux des fêtes de fin d'année", la vaccination reste cruciale. Le masque reste recommandé "en cas de symptômes, dans les lieux fréquentés et en présence de personnes fragiles", souligne de son côté Santé publique France. Certains établissements de santé ont d'ores et déjà réadopté le port du masque obligatoire.