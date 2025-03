Caen la Mer. Cinq ans après le confinement : "Des Franciliens ont souhaité tout lâcher et venir vivre en bord de mer"

Il y a cinq ans, le confinement lié au Covid-19 venait bouleverser le quotidien des Français. Une grande volonté de se mettre au vert s'est manifestée dans les grandes villes, et Caen la Mer a saisi l'occasion. "Le Covid-19 a été un élément déclencheur de notre politique d'attractivité, notamment vis-à-vis d'un public francilien", introduit Franck Guéguégniat, vice-président à Caen la Mer en charge de l'attractivité. Il poursuit : "Des personnes souhaitaient tout lâcher et venir vivre en bord de mer." Le but pour l'agglomération ? Attirer un public entre 30 et 50 ans, "qui saturent d'être dans les transports en commun, loin de la mer, loin de la campagne".

Cette démarche a été couronnée de succès, avec des actifs venus se mettre en télétravail et qui ont "fini par s'installer après avoir goûté à une qualité de vie retrouvée". S'il est compliqué d'avoir des chiffres clairs, les arguments en faveur de Caen la Mer le sont : une grande sécurité, "ni trop près, ni trop loin" de Paris, une large offre pour la culture, le sport, les loisirs, des entreprises high-tech…